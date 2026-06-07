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Песков рассказал, как Путину передали письмо Зеленского

14:25, 07.06.2026

Зеленский в письме предложил Путину провести встречу в третьей стране для разрешения конфликта

Песков рассказал, как Путину передали письмо Зеленского
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что письмо Владимира Зеленского было передано Владимиру Путину в установленном служебном порядке.

— Все сделано в соответствии с установленными процедурами. Мы бюрократы и выполняем все действия согласно правилам, — сказал он журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее корреспондент спросил его о том, как президенту было представлено письмо Зеленского.

В четверг Зеленский опубликовал открытое письмо на своем сайте, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране для разрешения конфликта. Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ ответил, что на данный момент не видит смысла в такой встрече.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не видит смысла встречаться с Зеленским.

Никита Егоров

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