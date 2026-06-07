Рособрнадзор прокомментировал ситуацию с ошибками в заданиях ЕГЭ

Все обращения были переданы в ФИПИ для дальнейшего анализа

Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор ответил на обращения граждан касательно якобы некорректных заданий в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Все обращения были переданы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) для дальнейшего анализа.

В частности, речь идет о подозрениях касательно формулировки задания 2 из одного из вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе, который проходил 1 июня. Рособрнадзор сообщил, что ФИПИ проводит углубленный анализ, включая результаты выполнения этого задания участниками экзамена.

Что касается опечатки в слове «позвала» в четвертом задании ЕГЭ по русскому языку, Рособрнадзор не согласен с тем, что эта ошибка могла помешать успешному его выполнению.

— В этом задании экзаменуемым предлагается соотнести выделенное ударение с нормами современного русского литературного языка, зафиксированными в государственном словаре. В слове «позвала» ударная буква была выделена, — уточнили в ведомстве.

Также в Рособрнадзоре добавили, что при обработке результатов двух экзаменов будет проведен дополнительный анализ ответов участников на указанные задания и их статистики. Если будет подтверждено наличие проблем, будут приняты необходимые решения для защиты прав и интересов выпускников.

Ранее сообщалось, что четырех выпускников удалили с ЕГЭ в первый день проведения экзамена.

Никита Егоров