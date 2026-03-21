В УФСИН по Татарстану прокомментировали госпитализацию арестованного бенефициара «Волгадорстроя»

По данным ведомства, она носит не экстренный, а плановый характер

Сегодня в региональном управлении ФСИН поделились информацией о том, по какой причине обвиняемый по делу на 4 млрд рублей бенефициар «Волгадорстроя» Айрат Миннуллин оказался в больнице для осужденных. «Госпитализация носит плановый характер, пациенту рекомендуется периодическое диспансерное наблюдение», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН по Татарстану.

В ведомстве подчеркивают: об экстренной медпомощи в связи с резким ухудшением здоровья речь не идет.

По данным источников «Реального времени», Миннуллину показано наблюдение у врачей-кардиологов и в БДО при казанской колонии №2, куда его доставили из СИЗО 18 марта.

При последнем продлении его ареста в Вахитовском райсуде Казани адвокат бизнесмена Ольга Шелковникова представляла выписной эпикриз и указывала:

«Состояние здоровья Миннуллина Айрата Абдулловича под стражей ухудшается. Если в 2025 году у него не было сердечной недостаточности, то теперь — есть. Имеющееся заболевание находится в списке болезней, которые не допускают нахождения под стражей».

На вчерашнем заседании в Верховном суде Татарстана рассматривали апелляционную жалобу защиты на продление ареста. Адвокат Юрий Некрасов также просил учесть данные о здоровье клиента и смягчить ему меру пресечения. Апелляционная инстанция посчитала продление ареста законным.

Напомним, 27 февраля 2026 года Вахитовский суд Казани продлил срок ареста ВИП-дорожнику еще на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве и растрате. За решеткой бенефициар компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин находится с ноября 2025-го. На момент избрания меры пресечения в деле против него и неустановленных лиц было три эпизода — по мошенничеству и двум растратам. В декабре к ним добавилась еще и кредитная афера. Статус потерпевших получили «Татсоцбанк», Ак Барс Банк и СК «Автодор».

Напомним фабулу претензий силовиков, которые арестованный отрицает:

Эпизод 1. Мошенничество на 2,4 млрд рублей: по версии следствия, эти средства были похищены при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители Ак Барс Банка, который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС.

