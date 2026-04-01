16 апр 2026

Экологический съезд «Вода России»

С 16 по 17 апреля в Набережных Челнах пройдет экологический съезд «Вода России» — всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов.

Съезд был анонсирован министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азатом Зиганшиным. Мероприятие запланировано в двух частях:

16 апреля — расширенное совещание по теме «Актуальные вопросы водопользования» с участием руководителей природоохранных ведомств из десятков субъектов Федерации.

17 апреля — торжественный старт новому сезону акции «Вода России» для всех 89 регионов страны.

Съезд является частью Программы общественной поддержки нацпроекта «Экологическое благополучие», в которую вошли экоинициативы, включая акцию «Вода России».

Программа съезда:

  • обсуждение актуальных вопросов охраны водных объектов;
  • обсуждение первых итогов реализации федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие»;
  • обсуждение проблем и вызовов, возникающих в ходе реализации проекта;
  • обсуждение перспектив расширения мероприятий, реализуемых в рамках проекта.

Также в рамках съезда запланированы семинары-практикумы по управлению проектами по модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта «Вода России».

