С 16 по 17 апреля в Набережных Челнах пройдет экологический съезд «Вода России» — всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов.
Съезд был анонсирован министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азатом Зиганшиным. Мероприятие запланировано в двух частях:
16 апреля — расширенное совещание по теме «Актуальные вопросы водопользования» с участием руководителей природоохранных ведомств из десятков субъектов Федерации.
17 апреля — торжественный старт новому сезону акции «Вода России» для всех 89 регионов страны.
Съезд является частью Программы общественной поддержки нацпроекта «Экологическое благополучие», в которую вошли экоинициативы, включая акцию «Вода России».
Программа съезда:
Также в рамках съезда запланированы семинары-практикумы по управлению проектами по модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта «Вода России».
