Мэрия Казани снесет дом в Авиастроительном районе из-за аварийности

Собственники жилых помещений обязаны обеспечить снос аварийного дома в течение шести месяцев

Мэрия Казани приняла постановление о сносе многоквартирного дома №21 на улице Ленинградской в Авиастроительном районе из‑за его аварийного состояния. Документ опубликован в сборнике правовых актов мэрии города и подписан руководителем исполкома Рустемом Гафаровым.

Согласно постановлению, основанием для признания дома аварийным стало заявление собственников жилых помещений. Техническое заключение, подтверждающее неудовлетворительное состояние здания, выдала компания ООО «Эмоко».

В соответствии с принятым решением, собственники жилых помещений обязаны обеспечить снос аварийного дома в течение шести месяцев после вступления постановления в силу, а также вывезти строительный мусор после демонтажа здания.

Если эти требования не будут выполнены в установленный срок, до 1 января 2031 года необходимо принять меры по расселению физлиц, занимающих жилые помещения в данном доме.

В феврале Исполком Казани планирует изъять 26 квартир в доме №48 по улице Односторонка Гривки. Многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, что стало основанием для изъятия как жилых помещений, так и земельного участка.

Рената Валеева