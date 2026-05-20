ВЦИОМ: «VK Видео» стал лидером среди российских видеоплатформ

На втором месте находится YouTube с показателем 42%, а RUTUBE привлекает 35% еженедельных пользователей

По данным исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство российских интернет-пользователей (95%) регулярно смотрят длинные горизонтальные видео через различные платформы. Лидером рынка стал сервис «VK Видео», который выбрал 61% пользователей.

Исследование показало, что «VK Видео» также лидирует по частоте использования: каждую неделю им пользуется половина аудитории (50%). На втором месте находится YouTube с показателем 42%, а RUTUBE привлекает 35% еженедельных пользователей.

Примечательно, что YouTube демонстрирует наибольший отток аудитории — 43% пользователей прекратили им пользоваться. При этом переход с других крупных платформ («VK Видео», RUTUBE, «Дзен», «Одноклассники») происходит значительно реже (13-20%). По уровню узнаваемости лидирует также «VK Видео» (57%), за ним следуют YouTube (52%) и RUTUBE (50%).

Исследование также выявило, что 39% интернет-пользователей смотрят телевизионный контент онлайн. Мнения о будущем телевидения разделились: 45% допускают его замещение видеосервисами, 44% — нет. Среди тех, кто смотрит ТВ только через телевизор, треть (30%) считает, что видеосервисы могут потеснить традиционное телевидение.

Напомним, что ранее Минск сообщил об удалении белорусских СМИ с YouTube, который заблокирован на территории России.

Наталья Жирнова