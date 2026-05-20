МТС Линк и АСЦР Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

Партнерство предусматривает проведение деловых встреч, отраслевых мероприятий и обмен экспертизой в сфере цифровых коммуникаций

Партнерство направлено на совместное развитие цифровых инициатив региона. Соглашение было подписано 20 мая в рамках конференции ЦИПР Диджитал-2026 — одного из крупнейших деловых мероприятий России в области цифровой экономики.

В рамках сотрудничества Ассоциация содействия цифровому развитию (АСЦР) и МТС планируют развивать совместные инициативы в сфере цифровизации региона: проводить экспертные обсуждения, деловые встречи и отраслевые мероприятия с участием представителей ИТ-компаний, бизнеса, органов власти, вузов и общественных организаций. МТС Линк выступит в этих проектах как эксперт в области цифровых коммуникаций и технологический партнер.

«Цифровые технологии развиваются стремительно, и вместе с ними меняются форматы работы, обучения и профессионального взаимодействия. МТС Линк не только следит за этими изменениями, но и сам создает инструменты, которые помогают организациям применять новые подходы на практике. В рамках сотрудничества с ассоциацией мы готовы делиться своей экспертизой и поддерживать ее проекты технологически», — отметил директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова.