Новости технологий

00:12 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Британская радиостанция ошибочно сообщила о смерти короля Карла III

19:47, 20.05.2026

После обнаружения недостоверной информации вещание было приостановлено на 15 минут

Британская радиостанция ошибочно сообщила о смерти короля Карла III
Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

На британской радиостанции Radio Caroline произошла техническая ошибка — в эфире было объявлено о смерти короля Карла III. После обнаружения недостоверной информации вещание было приостановлено на 15 минут.

По возвращении в эфир ведущие принесли публичные извинения за произошедшее. Как выяснилось, причиной инцидента стала компьютерная ошибка, которая случайно активировала специальный протокол действий, предусмотренный на случай смерти монарха.

— Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство, — говорится в заявлении директора радиостанции в соцсетях Radio Caroline.

Напомним, что Кир Стармер может добровольно покинуть пост премьер-министра Великобритании.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииТелекоммуникацииМедиа

Новости партнеров

Читайте также