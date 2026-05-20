Британская радиостанция ошибочно сообщила о смерти короля Карла III

После обнаружения недостоверной информации вещание было приостановлено на 15 минут

На британской радиостанции Radio Caroline произошла техническая ошибка — в эфире было объявлено о смерти короля Карла III. После обнаружения недостоверной информации вещание было приостановлено на 15 минут.

По возвращении в эфир ведущие принесли публичные извинения за произошедшее. Как выяснилось, причиной инцидента стала компьютерная ошибка, которая случайно активировала специальный протокол действий, предусмотренный на случай смерти монарха.

— Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство, — говорится в заявлении директора радиостанции в соцсетях Radio Caroline.

Наталья Жирнова