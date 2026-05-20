Британская радиостанция ошибочно сообщила о смерти короля Карла III
После обнаружения недостоверной информации вещание было приостановлено на 15 минут
На британской радиостанции Radio Caroline произошла техническая ошибка — в эфире было объявлено о смерти короля Карла III. После обнаружения недостоверной информации вещание было приостановлено на 15 минут.
По возвращении в эфир ведущие принесли публичные извинения за произошедшее. Как выяснилось, причиной инцидента стала компьютерная ошибка, которая случайно активировала специальный протокол действий, предусмотренный на случай смерти монарха.
— Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство, — говорится в заявлении директора радиостанции в соцсетях Radio Caroline.
