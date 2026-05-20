В Татарстане начался проект по повышению цифровой грамотности старшего поколения

Авито совместно с Минцифры Татарстана запустили социально-образовательный проект по повышению цифровой грамотности людей старшего возраста. Первый урок уже прошел в Казани.

Эксперты на реальных примерах показали, как распознавать схемы обмана, применять фактчекинг для проверки продавцов и объявлений, безопасно совершать сделки в интернете. Отдельное внимание уделили защите от фишинговых сайтов, правилам общения с продавцами и защите личных данных.

В программу вошла не только лекция, но и практикум: участники разобрали реальные кейсы в интерактивной игре и самостоятельно настроили приватность аккаунтов на своих устройствах.

— Люди старшего поколения — одна из самых активных и при этом уязвимых групп пользователей интернета. Для нас важно дать им уверенные знания о том, как защитить себя и свои сбережения. Этот урок — часть нашей системной работы по повышению цифровой культуры. Мы видим живой интерес слушателей, они задают вопросы и делятся опытом, — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.

— Люди золотого возраста в Татарстане осваивают цифровые технологии, наша задача — обеспечить для них безопасные условия в интернет-пространстве. Мошеннические схемы становятся все более изощренными, поэтому важно, чтобы знания о кибербезопасности были доступны каждому. Образовательные проекты подобного формата позволяют участникам не только получать актуальную информацию о рисках, но и на практике учиться защищать свои данные и совершать безопасные сделки через интернет. Это укрепляет доверие к новым технологиям. Мы продолжим развивать и расширять такие инициативы, чтобы люди золотого возраста могли пользоваться всеми возможностями цифрового мира безопасно и с уверенностью, — подчеркнул заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.