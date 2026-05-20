Башкирия расширит использование искусственного интеллекта во всех отраслях

Для дальнейшего развития направления в республике создали межведомственный совет по цифровому развитию

Башкирия стала одним из первых российских регионов, где искусственный интеллект (ИИ) начали внедрять во все сферы — от экономики до госуправления. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на стратегической сессии в Геномном центре межвузовского кампуса Евразийского научно‑образовательного центра в Уфе.

Хабиров подчеркнул, что ИИ уже не технология будущего, а необходимый инструмент для конкурентоспособности регионов, и призвал сосредоточиться не на дискуссиях о «добре и зле» в контексте ИИ (под влиянием голливудских образов вроде «Терминатора»), а на практической пользе технологии.

Уже есть успешные примеры применения ИИ в республике: нефтяные компании используют его для мониторинга подземных процессов в реальном времени, в лесной отрасли умные камеры системы «Лесохранитель» автоматически выявляют задымление и помогают тушить пожары — благодаря этому спасены сотни тысяч гектаров леса. В медицине ИИ ускоряет анализ обследований и прогнозирует риски болезней, освобождая время врачей для работы с пациентами.

Для дальнейшего развития направления создали межведомственный совет по цифровому развитию, а всем министерствам и ведомствам поручено подготовить планы по использованию ИИ. Курировать эту работу будет новый заместитель премьер‑министра Башкирии Олег Ли — опытный эксперт федерального уровня, ранее занимавший должность советника руководителя Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России.

Напомним, что «искусственный интеллект» в российских школах начнут ограниченно изучать с 1 сентября.

