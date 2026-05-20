МТС и АО «РИВЦ» запустили «Цифровую ферму» для агропромышленных предприятий Татарстана

Комплексные решения для автоматизации хозяйств и оптимизации молочного животноводства запущены в Татарстане на базе единой промышленной платформы МТС

МТС объявляет о стратегическом партнерстве с АО «РИВЦ» в сфере цифровизации аграрной отрасли. В рамках сотрудничества компании запускают в Татарстане проект «Цифровая ферма», который включает в себя комплексные решения для автоматизации работы хозяйств и оптимизации молочного животноводства. Соглашение подписано в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде.

Первым шагом к реализации проекта стала интеграция систем видеоаналитики на базе ИИ. Благодаря этому у фермеров появилась возможность отслеживать состояние животных и предупреждать развитие болезней, приводящих к их выбраковке. В результате внедрения в ряде хозяйств выбытие скота по причине хромоты и болезней копыт удалось свести к минимуму.

В 2026 году сотрудничество МТС и АО «РИВЦ» сфокусируется на молочном животноводстве. Проект дополнится автоматизированным мониторингом надоев как при свободном содержании скота, так и привязном. Система обеспечит контроль доения, раннюю диагностику заболеваний животных и автоматизацию управления стадом. Это позволит хозяйствам Татарстана выйти на принципиально новый уровень эффективности за счет повышения качества молока и воспроизводства здорового скота.

Кроме этого, в рамках общей автоматизации производственных процессов предприятия Татарстана оборудуются IoT-датчиками для контроля микроклимата на фермах и мониторинга работы техники.

Технологической основой решений служит единая промышленная платформа МТС. Она собирает, хранит и обрабатывает данные с датчиков. На базе этих данных с помощью искусственного интеллекта платформа прогнозирует и диагностирует заболевания скота, а также формирует отчетность для государственных информационных систем АПК. Инфраструктура полностью размещена на территории России, что гарантирует защиту данных и полное соответствие регуляторным требованиям. Единая платформа обеспечивает технологическую совместимость всех решений и позволяет масштабировать их на другие регионы и предприятия.

«Наше сотрудничество с АО «РИВЦ» позволяет расширить линейку технологических инструментов для аграриев Татарстана. Мы поставляем партнеру готовые решения. Для нас важно не просто поставить «коробку», а дать фермеру готовый, работающий инструмент», — отметил руководитель центра промышленных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

«Эффективность агробизнеса напрямую зависит от качества менеджмента на предприятии. А качество менеджмента, в свою очередь, определяется инструментами, которые использует компания: насколько они современны, точны и позволяют принимать решения на основе данных, а не интуиции. Надежные и высокотехнологичные инструменты могут предоставить только проверенные партнеры с экспертизой в области промышленной цифровизации. Именно таким партнером для АО «РИВЦ» и аграриев Татарстана выступает МТС», — прокомментировал генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин.