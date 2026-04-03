Власти Казани потребовали снести автостоянку с АЗС и шиномонтажом на Кремлевской набережной

Одна из старейших стоянок в центре города расположена на двух земельных участках, один из которых принадлежит муниципалитету

Власти Казани потребовали от частной компании освободить большой участок муниципальной земли в центре города и снести автостоянку, заправочную станцию и центр шиномонтажа. Владелец фирмы «КЗН Девелопмент» узнал о судебном процессе только от «Реального времени» и заверил, что на его территории все объекты работают законно. Подробности спора и перспективы арендаторов сохранить свой бизнес — в нашем материале.

Суд еще не вынес решение по иску города, но большая автостоянка на Кремлевской набережной 2г, как убедилось «Реальное время», уже не работает несколько месяцев — машин здесь нет. Часть металлического забора на пересечении с улицей Саид-Галеева демонтирована. Двухэтажное кирпичное здание поста охраны пустует.

Казанцы хорошо знали эту стоянку в центре города: она работала почти три десятилетия. Клиенты отзывались о ней как об одной из самых бюджетных, но высказывали претензии по уборке, были и другие нарекания. Здесь могли парковаться десятки машин — не только легковые авто, но и пассажирские автобусы, грузовики, моторные лодки на прицепах.

Рядом работал рыболовный рынок, от которого сегодня остался один киоск. По соседству принимают клиентов центр шиномонтажа и газовая заправочная станция, которая появилась несколько лет назад.

Судя по материалам дела, охраняемая специальная площадка для хранения транспорта занимала два участка, один из которых, площадью в 3,5 тысячи кв. м, со стороны Саид-Галеева — муниципальная земля. Ее и потребовал освободить город. Второй участок площадью 5,1 тысячи кв. м, по данным публичной кадастровой карты, находится в частной собственности.

Город требует снести стоянку, АЗС и другие объекты

Исполком Казани подал иск с требованием освободить муниципальную землю к владельцу соседнего участка и снести автостоянку с несколькими объектами еще прошлым летом. Ответчиком по делу выступает компания «КЗН Девелопмент» Тагира Валиуллина.

В своем заявлении город просит признать незаконным использование предпринимателем земельного участка общей площадью 3,5 тысячи кв. м из состава земель неразграниченной государственной собственности и участка (к/н 16:50:000000:18906) в муниципальной собственности, прилегающего к участку (к/н 16:50:011901:2) на ул. Кремлевской набережной.

Чиновники также требуют освободить землю «путем ликвидации автомобильной стоянки, нестационарной заправочной станции, сноса (демонтажа) металлического забора с западной стороны протяженностью 13,67 м, металлического забора с юго-западной стороны протяженностью 16 м, металлического забора с юго-восточной стороны протяженностью 40,79 м, двухэтажного кирпичного сооружения поста охраны площадью 30,79 кв. м, по наружному обмеру капитальных объектов предоставления услуг шиномонтажа, нестационарных объектов, расположенных за границами земельного участка, принадлежащего ответчику», — и все это за счет собственных средств бизнесмена.

В случае неисполнения — взыскать неустойку через 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки. В начале марта представитель исполкома поддержала исковые требования и попросила отложить суд для проведения повторного выездного обследования. В деле объявлен перерыв, следующее заседание состоится 9 апреля.

«Вы меня просто шокировали, я был не в курсе»

Собственник соседнего с муниципальной землей участка — владелец компании «КЗН Девелопмент» Тагир Валиуллин — узнал о претензиях города только от «Реального времени». Заверил, что все коммерческие объекты на его территории работают на законных основаниях.

— Вы меня просто шокировали, я был не в курсе рассмотрения этого дела. Первый раз об этом слышу, а тут уже, оказывается, несколько месяцев идет процесс. На следующее заседание обязательно направлю представителя и сам приду, — заявил предприниматель.

Относительно расположения нестационарной газовой АЗС и центра шиномонтажа он заявил, что эти объекты находятся в границах его участка, а не на муниципальной земле. «Вы можете сами открыть публичную кадастровую карту и убедиться в этом. А двухэтажная кирпичная будка охраны к нам не относится», — пояснил он. Какую «нестационарную заправочную станцию» требует снести город в своем заявлении осталось неясным.

«Возможно, этот участок в центре планируют использовать иначе»

Согласно открытым данным, казанское ООО «КЗН Девелопмент» работает на рынке с мая 2019 года. Специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. С 2020 по 2024 год фирма выиграла несколько тендеров ГБУ РТ «Театр танца «Мгновение» на оказание услуг по аренде места для стоянки автобусов на сумму около 200 тысяч рублей.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с просьбой высказать позицию по спору с владельцем частной земли.

— Требования к ООО «КЗН Девелопмент» основаны на нормах земельного законодательства и направлены на освобождение самовольно занятого земельного участка. В ходе муниципального земельного контроля на участке выявлены незаконно размещенные объекты, включая ограждение, сооружение для поста охраны и шлагбаум. Что касается газовой автозаправки (АЗС), то этот объект находится на участке компании и не является предметом исковых требований, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Опрошенные «Реальным временем» эксперты считают, что причины спора могут быть связаны с историей возникновения стоянки. «В 1990‑х годах ситуация с землей была менее контролируемой, а сейчас каждый участок находится под контролем властей»,— заявил председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. По его мнению, если аренду земли не продлевают, это почти наверняка связано с новыми планами на территорию.

— Если объект действительно возведен с нарушениями, его необходимо демонтировать. Но долгий срок существования стоянки заставляет задуматься: возможно, у владельцев были какие‑то документы, например договор аренды на определенный период. Вероятнее всего, срок действия договора истек, а его не продлили. В таком случае логично, что город теперь требует освободить участок. Возможно, этот участок в центре Казани планируют использовать иначе: земля здесь дорогая, и муниципалитет намеревается сдавать ее в аренду на новых условиях, выставить на торги или реализовать какой‑то проект, — считает спикер.

Схожего мнения придерживается казанский юрист Владлен Копвиллем: «Неизвестно, на каком основании был выделен участок под стоянку: возможно, землю купили либо получили в аренду — вариантов может быть несколько. Если участок приобрели, его использование все равно ограничено целевым назначением. Владелец обязан использовать землю строго в соответствии с разрешенным видом использования. Если стоянка появилась с нарушением этих условий, город вправе требовать устранения нарушений — вплоть до сноса объекта».

Если же земля была предоставлена в аренду, вероятно, у владельца истек срок действия договора, а продление не состоялось. Или в условиях соглашения были прописаны ограничения по использованию участка и требования к демонтажу временных объектов. Несоблюдение условий аренды также может стать основанием для расторжения сделки, пояснил собеседник издания.

— Возможен и третий вариант — незаконное использование участка. Если стоянка возникла без каких‑либо правоустанавливающих документов, например без договора аренды или без разрешения на размещение объекта, ее признают незаконной. В таком случае требование города о демонтаже полностью правомерно. Почему стоянка существовала так долго? Это действительно вызывает вопросы. Возможно, изначально она действовала на законных основаниях, но позже документы не были продлены, — указал юрист.

В то же время эксперт не исключил, что долгое существование незаконного объекта может свидетельствовать о заинтересованности отдельных лиц в его сохранении. По его мнению, это требует отдельной проверки.

