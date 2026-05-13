Число субъектов малого и среднего бизнеса в Татарстане превысило 190 тысяч
Общий объем поддержки субъектов МСП в республике достиг 19 млрд рублей
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Татарстане превысило 190 тысяч единиц. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на директора Департамента развития предпринимательства Татарстана Наталью Кондратову.
Общий объем поддержки субъектов МСП в республике достиг 19 млрд рублей.
По данным Единого налогового реестра в Татарстане, на 10 мая 2026 года зарегистрировано 190 099 субъектов МСП. В том числе более 123 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 66 тысяч юридических лиц.
В прошедшем году в Татарстане был зафиксирован рост показателей в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП), число субъектов МСП превысило 185 тысяч единиц.
