Татарстан попал в топ-10 регионов по количеству предпринимателей

Однако, по словам экономиста, увеличение числа ИП не связано с реальным ростом объектов бизнеса в экономике

Татарстан занял седьмое место в рейтинге регионов России по количеству предпринимателей. Их в республике насчитывается 122 тыс. человек, следует из статистики ФНС.



В топ-5 регионов по количеству зарегистрированных ИП вошли Москва (почти 500 тыс.), Московская область (354 тыс.), Краснодарский край (258 тыс.), Санкт-Петербург (234 тыс.) и Ростовская область (148 тыс.). На шестом месте — Свердловская область (143 тыс.), на восьмом — Башкортостан (108 тыс.), на девятом — Челябинская область (101 тыс.), а замкнула десятку Новосибирская область (98 тысяч).

В целом по России на конец марта текущего года насчитывается 4,75 млн индивидуальных предпринимателей. Это на 7% больше относительно итогов 2025-го.

Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Также в стране, по прогнозам HR-специалиста Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин и количество самозанятых, но в определенный момент они столкнутся с невостребованностью на рынке труда.



Никита Егоров