Импорт американских лекарств в Россию вырос в 334 раза

В марте 2026 года объем импорта американских лекарственных препаратов в Россию увеличился до $3,4 миллиона

По данным РИА «Новости», основанным на статистике США, в марте 2026 года объем импорта американских лекарственных препаратов в Россию резко увеличился — до $3,4 миллиона. Такой впечатляющий рост объясняется тем, что в предыдущем месяце показатели находились на историческом минимуме в $10 тысяч.

Мартовские показатели стали максимальными с сентября 2023 года, когда объем закупок лекарств достигал $8,9 миллиона. При этом доля России в общем объеме экспорта американских медикаментов остается незначительной — менее одного процента.

Лидерами по импорту американских лекарств в марте стали Бразилия (13,8% от всего экспорта), Германия (13,2%) и Канада (10,9%). Эти страны значительно опережают другие государства по объемам закупок фармацевтической продукции из США.

Ранее в Казани из аптек пропал противоэпилептический препарат «Бензонал». По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», это связано с тем, что производитель прекратил поставки препарата.

