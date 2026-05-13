Минтруд РТ заставил выплатить работодателя долг по зарплатам почти в 4 млн рублей
Компания ООО «Комплексные инфосистемы» выплатила зарплату 13 сотрудникам
В Верхнеуслонском районе удалось решить проблему с задержкой зарплаты. Министерство труда Татарстана помогло работникам получить причитающиеся им деньги, сообщает пресс-служба ведомства.
После вмешательства специальных комиссий компания ООО «Комплексные инфосистемы» выплатила зарплату 13 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила почти 3,8 миллиона рублей.
Ранее в Лениногорске возбудили дело против гендиректора за невыплату зарплаты на 8,7 млн рублей. С декабря 2025 года по март 2026 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 79 работникам.
