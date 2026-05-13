Глава Минфина Силуанов назвал фейками слухи о повышении налогов в стране

Идею заморозки банковских вкладов власти также не рассматривают

В России не планируют повышать налоги и замораживать банковские вклады граждан в ближайшее время. По словам главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова, такие новости — фейковые.

— Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты, — сказал Силуанов РИА «Новости».

Глава Минфина уточнил, что на данном этапе российская экономика нуждается в иных мерах. Сейчас важнее достичь сбалансированности бюджета, считает Силуанов. Также министр добавил, что последствия охлаждения экономики уже ощущаются в виде снижения инфляции и ставок по кредитам.

При этом накануне стало известно, что по итогам 2026 года инфляция в России прогнозируется на уровне 5,2%, а не 4%, как ожидалось ранее. До этого российский ЦБ сообщал, что экономика страны выходит из состояния перегрева.

Зульфат Шафигуллин