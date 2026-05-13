Аудитория рынка нелегального такси достигла 22,7 млн человек

За последние полтора года количество чатов и сообществ для заказа в России увеличилось почти втрое

За последние полтора года количество чатов и сообществ для заказа нелегального такси в России увеличилось почти втрое, сообщают «Известия». Если в 2024 году насчитывалось около 4,1 тысячи подобных групп, то сейчас их число достигло 11,3 тысяч, а общая аудитория составила 22,7 миллиона человек.

В описаниях таких сообществ указываются тарифы, а число участников некоторых групп достигает десятков тысяч человек. Пассажиры оставляют заказы с адресами, а водители напрямую отвечают на сообщения.

По данным аналитиков, 85,5% опрошенных опасаются поездок с нелегальными перевозчиками, однако 44,3% готовы воспользоваться их услугами из-за более низких цен. При этом более половины респондентов осознают риски: отсутствие материальной ответственности водителя при ДТП, возможность ограбления или конфликта.

Ситуация усугубляется ростом числа происшествий с участием нелегальных перевозчиков. За последний год количество сообщений о происшествиях с такими водителями выросло на 71,5%. Особенно тревожным является увеличение упоминаний о случаях насилия: количество сообщений об убийствах выросло на 366%, о физическом насилии — на 140%, а о возбуждённых уголовных делах — на 257%.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, около половины российских таксистов (примерно 1,5 миллиона человек) работают в серой зоне.

— Люди уходят в чаты, где их услуги дешевле, чем на официальных агрегаторах, и могут продать свои услуги без наценки, — пояснил он. — И они не будут никогда выполнять требования закона о такси, для них это невыполнимо.

Напомним, что ранее в Татарстане трем нелегальным таксистам были предъявлены обвинения в хулиганстве и применении насилия в отношении полицейских на территории аэропорта.

