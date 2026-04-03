«Пусть профессиональные артисты постоят в сторонке»

Завершился второй сезон конкурса «Народные жемчужины»

Концерт начинался задолго до первого номера. Фото: Динар Фатыхов

42 номера показали на гала-концерте Международного этнокультурного конкурса-фестиваля «Халык җәүһәрләре» («Народные жемчужины»), который 30 марта провели в Тинчуринском театре. Главными его гостями стали делегаты XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Конкурс проходит во второй раз.

И трех часов было мало

«Халык җәүһәрләре» начинался как проект в рамках Вагаповского фестиваля. В 2024 году он превратился в отдельный конкурс с шестью номинациями — народное и эстрадное пение, инструментальное исполнение, академический вокал, хореография и ансамбль. Заявки принимают с 16 лет, участвовать могут и люди без музыкального образования, но в первую очередь конкурс направлен на поддержку самодеятельных артистов. Отбор проходил в три тура, по условиям конкурса расходы на проезд берут на себя конкурсанты.

В результате в этот раз на «Народные жемчужины» пришло более 300 заявок — это Россия, Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Туркменистан. Лучшие, а таковых набралось 42 (в прошлом году было 28), выступили в театре имени Тинчурина. Возглавила жюри народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова.

В 2025-м гала-концерт проходил в «Пирамиде», но и там зрителей в фойе развлекал актанышский ансамбль гармонистов «Баламишкин», который позже устроил фурор и в зале, превратив свой номер в инструментально-танцевальный батл.

Главный инструмент, конечно, баян. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, начинался концерт степенно, даже с задержкой минут на 15. При этом некоторые зрители — а большую часть составляли делегаты XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел — добрались до зрительских мест только к трети мероприятия.

— Это народные исполнители в прямом смысле слова, а гала-концерт фестиваля — самый народный и татарский концерт на современной татарской эстраде, — говорил и хвалился генеральный продюсер фестиваля-конкурса, директор Фонда им. Вагапова Рифат Фаттахов.

Открывал концерт хор «Мирас» при ДК имени Ленина. В этом году хору исполнится 77 лет, его создали в свое время работники авиазавода. Они очень аккуратно исполнили песню «Бәйрәм бүген», «Сегодня праздник».

— Радует, что у нас так много талантливых, играющих, сохраняющих культуру, язык, традиции людей. Хотелось сделать большой концерт, но мы уложились в три часа с лишним, — отмечает продюсер и солистка трио «Болгар кызлары», член жюри, музыкальный руководитель гала-концерта Айгуль Зайнуллина. — Репертуар был очень разнообразным. Меня порадовало, что были ансамбли, при этом все поют и по-народному, и при этом профессионально, хотя большинство — это не профи, а настоящие народные самородки.

Были на концерте и хоры... Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сварщики, механизаторы, экономисты...

Порой исполнители обходились двумя баянами, порой пели а капелла. Впрочем, ближе к середине концерта уже начала звучать фонограмма. Конечно, артисты пели вживую, но эффект был уже не тот — как будто начинался уже красивый, но эстрадный со всеми зависающими в воздухе вопросами концерт.

О различном звучании говорила и главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова, вручая сертификат на ротацию Лилие Шакировой — мол, обычно у них на радио звучит несколько другая музыка. Она так описала саунд экономиста из Марий Эл:

— Ее мелодия, звук, ее моң — как релакс!

Собственно, ведущим — актрисе Тинчуринского Резеде Саляховой и звезде Камаловского театра Искандеру Хайруллину — есть что рассказать о каждом исполнителе, поскольку помимо песенной карьеры у них зачастую есть и долгая профессиональная. К примеру, обладатель лирического тенора, заслуженный работник культуры РТ Азат Нургалиев работал механизатором.

Он исполняет песню «Уракчы кыз» («Девушка-жница»), известную по репертуару, к примеру, Фариды Кудашевой. Держит он себя на сцене очень степенно, и этой скромностью, кстати, Нургалиев и объясняет в интервью, почему он не посвятил всю жизнь песне, а совмещал это с постоянной работой.

...и ансамбли. Этот, например, из Семипалатинска, под названием «Истәлек», «Воспоминание». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такие разные татары

Еще один из членов жюри, Риф Гатауллин, отмечает, что на конкурсе доминируют как раз такие песни, проверенные временем:

— В основном это песни, сочиненные в советское время, — говорит композитор, — к примеру, было несколько песен Сары Садыковой. Но не было композиций в современном стиле, такой «бум-бум». И очень мне понравилось, что были исполнители из разных регионов, что проявлялось в их композициях, манере.

Впрочем, есть на концерте и самодеятельные композиторы. Например, казанский сварщик Наиль Залялиев, который спел свою песню на стихи классика Ахмета Ерикея.

А что касается фишек, то «манерой» можно назвать, например, опыт московского хора «Мирас», который аранжировал песню «Туган җиреңнән китмә» («Не покидай родную землю», Айдар Файзрахманов/Гамиль Афзал), используя достаточно сложное многоголосие.

С другой стороны, здесь был баянист Ильдус Харрасов, нижегородский мишарин, который исполнил местные частушки. Сибирская татарка Нажия Хакимова исполняет песню из своего региона, добавляя концерту живости.

Не обошлось на концерте и без больших профи, но и здесь была своя особенность: Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов и Сюмбель Загидуллина вышли на сцену вместе со своими родителями.

— Я в некоторые ансамбли, исполнителей просто влюбился! — заключил режиссер концерта, актер Кариевского театра Булат Гатауллин. — Пусть профессиональные артисты постоят в сторонке. Эти мне дороги именно своей простотой!

1 / 27 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов