«Пусть профессиональные артисты постоят в сторонке»
Завершился второй сезон конкурса «Народные жемчужины»
42 номера показали на гала-концерте Международного этнокультурного конкурса-фестиваля «Халык җәүһәрләре» («Народные жемчужины»), который 30 марта провели в Тинчуринском театре. Главными его гостями стали делегаты XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Конкурс проходит во второй раз.
И трех часов было мало
«Халык җәүһәрләре» начинался как проект в рамках Вагаповского фестиваля. В 2024 году он превратился в отдельный конкурс с шестью номинациями — народное и эстрадное пение, инструментальное исполнение, академический вокал, хореография и ансамбль. Заявки принимают с 16 лет, участвовать могут и люди без музыкального образования, но в первую очередь конкурс направлен на поддержку самодеятельных артистов. Отбор проходил в три тура, по условиям конкурса расходы на проезд берут на себя конкурсанты.
В результате в этот раз на «Народные жемчужины» пришло более 300 заявок — это Россия, Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Туркменистан. Лучшие, а таковых набралось 42 (в прошлом году было 28), выступили в театре имени Тинчурина. Возглавила жюри народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова.
В 2025-м гала-концерт проходил в «Пирамиде», но и там зрителей в фойе развлекал актанышский ансамбль гармонистов «Баламишкин», который позже устроил фурор и в зале, превратив свой номер в инструментально-танцевальный батл.
Впрочем, начинался концерт степенно, даже с задержкой минут на 15. При этом некоторые зрители — а большую часть составляли делегаты XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел — добрались до зрительских мест только к трети мероприятия.
— Это народные исполнители в прямом смысле слова, а гала-концерт фестиваля — самый народный и татарский концерт на современной татарской эстраде, — говорил и хвалился генеральный продюсер фестиваля-конкурса, директор Фонда им. Вагапова Рифат Фаттахов.
Открывал концерт хор «Мирас» при ДК имени Ленина. В этом году хору исполнится 77 лет, его создали в свое время работники авиазавода. Они очень аккуратно исполнили песню «Бәйрәм бүген», «Сегодня праздник».
— Радует, что у нас так много талантливых, играющих, сохраняющих культуру, язык, традиции людей. Хотелось сделать большой концерт, но мы уложились в три часа с лишним, — отмечает продюсер и солистка трио «Болгар кызлары», член жюри, музыкальный руководитель гала-концерта Айгуль Зайнуллина. — Репертуар был очень разнообразным. Меня порадовало, что были ансамбли, при этом все поют и по-народному, и при этом профессионально, хотя большинство — это не профи, а настоящие народные самородки.
Сварщики, механизаторы, экономисты...
Порой исполнители обходились двумя баянами, порой пели а капелла. Впрочем, ближе к середине концерта уже начала звучать фонограмма. Конечно, артисты пели вживую, но эффект был уже не тот — как будто начинался уже красивый, но эстрадный со всеми зависающими в воздухе вопросами концерт.
О различном звучании говорила и главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова, вручая сертификат на ротацию Лилие Шакировой — мол, обычно у них на радио звучит несколько другая музыка. Она так описала саунд экономиста из Марий Эл:
— Ее мелодия, звук, ее моң — как релакс!
Собственно, ведущим — актрисе Тинчуринского Резеде Саляховой и звезде Камаловского театра Искандеру Хайруллину — есть что рассказать о каждом исполнителе, поскольку помимо песенной карьеры у них зачастую есть и долгая профессиональная. К примеру, обладатель лирического тенора, заслуженный работник культуры РТ Азат Нургалиев работал механизатором.
Он исполняет песню «Уракчы кыз» («Девушка-жница»), известную по репертуару, к примеру, Фариды Кудашевой. Держит он себя на сцене очень степенно, и этой скромностью, кстати, Нургалиев и объясняет в интервью, почему он не посвятил всю жизнь песне, а совмещал это с постоянной работой.
Такие разные татары
Еще один из членов жюри, Риф Гатауллин, отмечает, что на конкурсе доминируют как раз такие песни, проверенные временем:
— В основном это песни, сочиненные в советское время, — говорит композитор, — к примеру, было несколько песен Сары Садыковой. Но не было композиций в современном стиле, такой «бум-бум». И очень мне понравилось, что были исполнители из разных регионов, что проявлялось в их композициях, манере.
Впрочем, есть на концерте и самодеятельные композиторы. Например, казанский сварщик Наиль Залялиев, который спел свою песню на стихи классика Ахмета Ерикея.
А что касается фишек, то «манерой» можно назвать, например, опыт московского хора «Мирас», который аранжировал песню «Туган җиреңнән китмә» («Не покидай родную землю», Айдар Файзрахманов/Гамиль Афзал), используя достаточно сложное многоголосие.
С другой стороны, здесь был баянист Ильдус Харрасов, нижегородский мишарин, который исполнил местные частушки. Сибирская татарка Нажия Хакимова исполняет песню из своего региона, добавляя концерту живости.
Не обошлось на концерте и без больших профи, но и здесь была своя особенность: Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов и Сюмбель Загидуллина вышли на сцену вместе со своими родителями.
— Я в некоторые ансамбли, исполнителей просто влюбился! — заключил режиссер концерта, актер Кариевского театра Булат Гатауллин. — Пусть профессиональные артисты постоят в сторонке. Эти мне дороги именно своей простотой!
