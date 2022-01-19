«Не указаны время и место»: почему судья вернул прокурору Татарстана дело «картриджного ОПС»

Райсуд усмотрел брак в работе следователей по делу о поставках контрафакта в Казань, Москву и Воронеж

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», серьезные пробелы выявили в скандальном деле о «контрафактных» госзаказах Арбитражного суда Татарстана, департамента экономической политики Москвы и управделами Воронежской области. В частности, Вахитовский суд Казани с подачи защиты установил невозможность подсудимых защищаться от неконкретного обвинения, с размытым на восемь лет периодом создания ОПС по кустарному производству и продажей для госнужд картриджей под марками Hewlett-Packard и Oki. Итогом шестимесячного судебного процесса стал возврат материалов прокурору республики Илдусу Нафикову.

Суд усмотрел нарушение права на защиту



На старте 2022 года на рассмотрении в Вахитовском суде Казани находились четыре дела о преступлениях в составе ОПС — дела группировок «Тукаевские», лжериелторов, обвиняемых в аферах с декретными выплатами ФСС, и производителей-поставщиков «неправильных» картриджей. Последнее поступило в июле 2021-го (после двух лет предварительного следствия), а на прошлой неделе суд посчитал невозможным его рассмотрение.

Согласно постановлению от 13 января за подписью судьи Юрия Арсенюка, уголовное дело в отношении десяти обвиняемых подлежит возврату утверждавшему обвинение прокурору республики «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Тем же документом оставлены без изменения ранее избранные меры пресечения фигурантов в виде подписки о невыезде и запрета определенных действий.

По данным «Реального времени», о возврате дела защитники ходатайствовали еще в августе, на предварительных слушаниях, но тогда их доводы посчитали преждевременными. Повторно ходатайство было заявлено после оглашения в суде полного текста обвинения в 25 эпизодах:

15 эпизодов мошенничества в составе орггруппы с ущербом в 18,9 млн рублей

покушение на мошенническое хищение 19,5 тыс. рублей Минпромторга РТ

7 эпизодов незаконного использования чужого товарного знака с общим ущербом 19,3 млн рублей

создание организованного преступного сообщества и участие в нем

превышение должностных полномочий — инкриминируется лишь бывшему начальнику административно-хозяйственного отдела Арбитражного суда РТ Руслану Сабирову.

Фигуранты вину не признали. Инициатором возврата выступил адвокат Олег Шемаев, защищающий интересы Александра Капитонова — директора и владельца московской фирмы по торговле офисной техникой «Алекс-К». Эту компанию наряду с учрежденной предполагаемым создателем ОПС Владимиром Абросимовым ООО «Технологии» и ныне ликвидированным «Комерц Про» обвиняемого Андрея Козлова следствие считает инструментами аферы с «имитацией коммерческой деятельности, участием в госзакупках и сокрытием доходов». К слову, Козлова и Капитонова силовики включают в число руководителей ОПС.



Шемаев указал на отсутствие в тексте обвинения необходимых и подлежащих доказыванию обстоятельств — место и время создания преступного сообщества и вхождения в его состав отдельных участников, что лишает обвиняемых возможности предъявить алиби и иные доказательства защиты.

— Следователь утверждает, что мой подзащитный и другие лица вошли в созданное Абросимовым преступное сообщество в период с 2011 по 13 февраля 2019 года, то есть временной промежуток охватывает 8 лет... По мнению защиты, уже только одного этого нарушения достаточно для возвращения уголовного дела прокурору, — отметил адвокат, но привел еще несколько.

По мнению защиты, следователь МВД РТ не конкретизировал количество и наименования переданных заказчикам картриджей по государственным и муниципальным контрактам, указав лишь сумму вменяемых хищений — полную сумму не исполненных, по версии следствия, договоров поставки. Кроме того, согласно обвинению, члены ОПС похитили бюджетные средства, тогда как потерпевшими по делу признаны конкретные организации, которые финансируются из бюджетов разных уровней.

Подсудимые и их защитники поддержали позицию защиты Капитонова. Еще одно ходатайство о возврате заявила адвокат Алиса Касимова в интересах обвиняемого Андрея Кудрявцева.

Представитель гособвинения выступил против. Однако судья, после изучения доводов, принял решение — дело вернуть. И прописал в постановлении ссылки на конкретные нормы права о том, что «обвинение должно быть конкретным и понятным всем участникам судопроизводства», тогда как «не указание предмета доказывания лишает обвиняемых возможности реализовать право на защиту».

До оценки пропавших доказательств процесс не дошел

В прокуратуре Татарстана планируют оспорить постановление о возврате. Пока, по данным пресс-службы Вахитовского суда Казани, жалоб и представлений на него не поступало. Если решение вступит в силу — материалы вернутся для проведения дополнительных мероприятий в Главное следственное управление МВД по Татарстану. Ранее ввиду «непонятного» обвинения другой казанский суд отказался рассматривать «дело МЧС», вернув его в Генпрокуратуру РФ.

Вкратце остановимся на спорном обвинении по «картриджному» делу. Статус потерпевших в нем получили 12 государственных учреждений и организаций, включая Арбитражный суд Татарстана, три министерства республики — образования, здравоохранения и промышленности, а также Департамент экономического развития Москвы, ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», Управление делами Воронежской области и другие.

По версии следствия, все эти организации в 2017-2019-м годах были введены в заблуждение, даже не подозревая, что под видом оригинальной продукции HP Hewlett-Packard Group, LLC, Oki Electric Industry Co., Ltd и Xerox Corporation получают по заключенным на торгах контрактам «кустарно изготовленные, без соблюдения установленной технологии производства и упаковки, картриджи для принтеров и многофункциональных устройств, с незаконно нанесенными товарными знаками.

Как полагают полицейские, идею подделки Абросимов мог присмотреть в Китае, во время неоднократных выездов на международные мероприятия в эту страну. Согласно обвинению, комплектующие и упаковку для будущей контрафактной продукции участники группы забирали со складов в Чувашии и Марий Эл, а сборка картриджей с незаконным нанесением чужих товарных знаков производилось в подпольном цеху на территории коттеджного поселка «Троицкий парк» в Истринском районе под Москвой.

Минимальный ущерб по делу — 39,9 тысячи рублей — следователи нашли в поставках оргтехники республиканскому «Госпиталю для ветеранов войн», максимальный в Минобрнауки Татарстана (8,1 млн рублей), Арбитражном суде РТ (3,15 млн) и ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (2,4 млн).



Потери двух согласившихся написать заявления правообладателей следователи оценили выше ущерба потерпевших российских госучреждений: 18,9 млн рублей — HP Hewlett-Packard Group, 463,7 тысяч рублей — OKI Systems Rus.

Заметим, еще до утверждения обвинения по «картриджному» делу разгорелся скандал с уничтожением 4 тысяч неисследованных судом вещественных доказательств. В октябре 2020-го Вахитовский суд согласился с доводами следователя МВД Татарстана, что «длительное хранение изъятых картриджей и тонеров опасно для окружающей среды, поскольку отсутствуют необходимые помещения» для их надлежащего хранения. Заседание прошло в отсутствие следователя и прокурора, картриджи на нем не представлялись. Обвиняемых о подобной инициативе никто не уведомил. В итоге оспаривать решение было некому.

В декабре 2020-го МВД распространило видео уничтожения контрафакта (который не признавался таковым по приговору суда) в коробках, не подсветив при этом ни один серийный номер вещдока.

О сложности ознакомления с уликами адвокаты заявляли в марте 2021-го на заседании по ходатайству следователя об ограничении сроков ознакомления с материалами дела. Тогда в интересах обвиняемого директора ООО «Контраст-Сервис» Андрея Чебенева его адвокат Александр Коган утверждал — так и не увидел вещдоков по вмененному его клиенту эпизоду:

«Три раза мы посещали Госалкогольинспекцию РТ (ущерб которой следствие оценило в 1,2 млн рублей) и три раза нам предоставляли разные картриджи. Но ни одного, который принадлежал бы поставщику Чебеневу. Почему? Потому что предоставленные Чебеневым картриджи были пущены на производство, и, если верить завскладом, уже 3-4 раза перезаправлены. И как установить — подлинные они или контрафакт?!»

Тогда адвокат высказывал мнение, что с уничтоженными доказательствами защита лишена возможности оспаривать результат экспертиз в части контрафакта. Впрочем, до исследования и оценки доказательств оборвавшийся «картриджный» процесс дойти не успел.