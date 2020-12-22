В Казани уничтожили около четырех тысяч контрафактных картриджей

В Казани уничтожили не менее четырех тысяч контрафактных картриджей, признанных вещественными доказательствами. Они подлежали ликвидации по решению суда, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Более 40 тыс. тонеров и картриджей были изъяты по уголовному делу с госконтрактами на поставку оригинальных тонер-картриджей в госучреждения Татарстана, Москвы и Воронежской области. Злоумышленники ввели заказчиков в заблуждение и поставили продукцию с незаконно нанесенными на них товарными знаками, не соответствующими техническим требованиям.

Фото: 16.мвд.рф

Более 4,9 тыс. изделий были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, не менее четырех тыс. из которых уничтожили в Казани.

Напомним, что в августе 2019 года Вахитовский суд Казани вынес приговор по картриджной афере в «Почте России».



Татьяна Демина