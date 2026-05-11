В Казанском кремле взялись за культурный код Казани

В Присутственных местах запустили выставочный проект на несколько лет

Рубашка мюршида. Фото: Радиф Кашапов

Сегодня в выставочных залах Присутственных мест откроется выставка, созданная Национальным музеем РТ и музеем-заповедником «Казанский Кремль» при участии еще шести институций. Планируется, что «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции» будет работать от полутора до двух лет с лишним, экспонаты будут ротироваться, а площадка станет местом для лекций и исследований.

«Этот путь не будет забегом на короткую дистанцию»

У выставки, по сути, два названия. По-татарски это «Казанның мәдәни асылташлары: рухи мирас һәм тамырлар» («Культурные сокровища Казани: духовное наследие и корни»).

— Эти названия дополняют друг друга, — объяснил Файзрахманов. — Действительно, здесь представлены драгоценности татарского народа, Казани, Татарстана с уникальными историями. Впереди у этого проекта — лектории, активности, интерактивы.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова вспомнила о недавних съемках историко-культурного конкурса «Тархан»:

— Наблюдая за ребятами, я понимала, что, наверное, самое главное, что произошло за последние годы — это то, что мы все-таки чаще стали обращаться к запросу на поиск собственных — не корней, а философии и истоков своего мировоззрения.

— Этот проект — это путь, — отметила министр. — Я очень надеюсь, что этот путь не будет забегом на короткую дистанцию, а последовательным раскрытием каждому все новых и новых глубин.

— Мы бы хотели, чтобы проект был длящимся и меняющимся. Потому что он про нас, про то, что есть в республике, но созданный в партнерстве с музейными и научными институциями, — объяснил директор музея-заповедника Ильнур Рахимов, отмечая, что в создании выставки активно участвовали ученые.

Из коллекции музея истории религии. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Кто готовил выставку

Действительно, помимо названных организаторов, экспонаты предоставили музейный комплекс города Казани, Научная библиотека имени Н.И. Лобачевского, Музей археологии Республики Татарстан, Фонд поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани, петербургский Государственный музей истории религии, а также коллекционер Гульшат Нугайбекова. Это более 500 экспонатов, показывающих татарскую историю в таких сферах, как религия, торговля, ремесло, просвещение.

Также несколько залов отдано под экспозицию «Шамаили: слово и образ» (это и старинные рукописные и печатные, и современные, вплоть до супрематических). На них — не только тексты, но и виды Константинополя, Мекки. Значительную их часть, кстати, предоставил Музей истории религии. Его директор Екатерина Терюкова рассказала:

— Когда встал вопрос о приглашении к участию в выставке, наши хранители и реставраторы ответственно подошли к этой задаче: «Мы должны выдать листы в идеальном состоянии». В результате годовой план реставратора по графике был выполнен за первые три месяца года.

Папка для бумаг Сары Шакуловой, первой татарки, ставшей профессором математики. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Здесь же находится один раритет петербургского музея — рубашка мюршида (суфийского наставника), фактически, прямых аналогов ей в мире нет. На ткань нанесены надписи на арабском, это одеяние выполняло лечебную функцию.

Куратором выставки стала Ксения Паршина из музея-заповедника «Царицыно». В 2025 году она готовила в нем проект «Город и промысел: встреча в Казани. Традиционное искусство поволжских татар».

— Самой сложной задачей для авторской группы было не найти ответ, а найти поле и создать пространство, где каждый из наших посетителей может задать себе вопрос, что такое для него культурный код Казани, что такое для него — быть татарином. И не важно, кем будет этот посетитель, — отметила Паршина.

Коран в 30 частях. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Вера, торговля, образование

Основная же часть выставки начинается с блока «История и истоки», говорящего о периоде от Волжской Булгарии до Казанского ханства. Здесь, например, есть блок, посвященный культу коня и воина: стремена, бляхи, сабли. С другой стороны — женское: подвески, браслеты, гребни...

Еще одна часть выставки — «Слово и вера»: Коран, отпечатанный в 30 частях, миниатюрные издания, амулетницы, тафсир. В центре силами дизайнеров создан образ минарета. Вообще, много комплиментов можно выдать именно конструкции выставки: некоторые вещи мы могли видеть и ранее, но в Присутственных местах им удалось придать новую оптику. К тому же журналистам экспозицию показывали в момент сборки, еще не везде было выставлено стекло, что придавало процессу изучения определенную теплоту.

Блок «Торговля и промысел», вероятно, будет интересен детям, потому что тут есть интерактивный продавец. Базар — место для демонстрации народных промыслов: изящно выставлена коллекция ичигов, калфаков, каляпушей. Тут же — купеческая реклама, а также, например, полный расклад по производству стальных музыкальных пластин.

Конечно же, казанский шов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Закономерным образом завершает выставку история об интеллектуальной революции рубежа XIX—XX веков. В частности, здесь есть очень интересный стенд о просветительницах: Лябибе Хусаиновой, Фатихе Аитовой, Саре Шакуловой.

При этом, что интересно, за редким исключением, музейный культурный код не вырывается за пределы революции (хотя часть героев и творили после Октября). Вероятно, феномену сохранения идентичности в эпоху интернационала, советского глобализма стоит посвятить даже не одну, а серию лекций. Ведь и культ животных, апология образу воина, религиозное движение, джадидизм, женский вопрос — эти темы продолжали развиваться в XX веке, несмотря на очевидный и жестокий разрыв. Потому выставка и отзывается в душе — в ней можно увидеть не только потерянное, но и существующее сейчас.