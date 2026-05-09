В Набережных Челнах парад Победы прошел с участием военной техники

В Москве, Казани и других городах России от этого отказались

Фото: предоставлено мэрией Набережных Челнов

В Набережных Челнах у мемориала «Родина-мать» состоялся парад Победы. Помимо прохождения военнослужащих и курсантов, перед собравшимися проехала историческая и современная военная техника.

— Уважаемые ветераны! Мы гордимся вами и равняемся на вас! Мы сделаем все, чтобы ваш подвиг навсегда сохранился в сердце каждого челнинца и передавался детям, внукам и правнукам. Уверен, что последующие поколения будут так же крепко любить Родину, хранить традиции и всегда помнить о бессмертном подвиге своих предков. День Победы объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний! — заявил мэр автограда Наиль Магдеев.

Напомним, что в Москве, Казани и многих других городах России парады прошли без прохождения военной техники. В столице Татарстана на площади Тысячелетия около Центрального стадиона выставили как легендарные исторические образцы военной техники: танки Т-34, ИС-3, самоходную артиллерийскую установку СУ-100, плавающий танк ПТ-76, знаменитую «Катюшу» БМ-13, так и современные модели.

Денис Петров