Дмитрий Песков заявил об отсутствии попыток срыва празднования Дня Победы
Пресс-секретарь президента России заявил, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии попыток срыва празднования Дня Победы. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Россией и Украиной с 9 по 11 мая. По его словам, это решение может стать первым шагом к полному завершению конфликта.
