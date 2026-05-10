Судно MV Hondius со вспышкой хантавируса достигло Канарских островов

На борту находятся порядка 150 человек из более чем 15 стран

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, достигло Канарских островов. В воскресенье утром судно под флагом Нидерландов вошло в порт Гранадилья на острове Тенерифе, где началась подготовка к эвакуации пассажиров и части экипажа, сообщает CBS News со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На борту находятся порядка 150 человек из более чем 15 стран. По информации ВОЗ, хантавирус был подтвержден у восьми человек, трое из которых — супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии — скончались.

В организации уточнили, что при заходе в порт симптомов заболевания ни у кого из оставшихся на судне не наблюдалось. Эвакуация будет проходить поэтапно, малыми группами на шлюпках вместимостью 5—10 человек. Операцию координируют ВОЗ и международные медицинские структуры, а контроль за процессом лично осуществляет генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

После завершения эвакуации на борту останется минимальный состав экипажа, который примет необходимые запасы и направит судно в Роттердам. Переход займет около пяти дней.

Галия Гарифуллина