Судно MV Hondius со вспышкой хантавируса достигло Канарских островов

10:28, 10.05.2026

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, достигло Канарских островов. В воскресенье утром судно под флагом Нидерландов вошло в порт Гранадилья на острове Тенерифе, где началась подготовка к эвакуации пассажиров и части экипажа, сообщает CBS News со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На борту находятся порядка 150 человек из более чем 15 стран. По информации ВОЗ, хантавирус был подтвержден у восьми человек, трое из которых — супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии — скончались.

В организации уточнили, что при заходе в порт симптомов заболевания ни у кого из оставшихся на судне не наблюдалось. Эвакуация будет проходить поэтапно, малыми группами на шлюпках вместимостью 5—10 человек. Операцию координируют ВОЗ и международные медицинские структуры, а контроль за процессом лично осуществляет генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

После завершения эвакуации на борту останется минимальный состав экипажа, который примет необходимые запасы и направит судно в Роттердам. Переход займет около пяти дней.

Галия Гарифуллина

