Минобороны: в зоне СВО зафиксировали более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня
За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков
В зоне СВО зафиксировали более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6 331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений, — говорится в сообщении.
Всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин заявил, что «дело идет к завершению [украинского конфликта]».
