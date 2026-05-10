Минобороны: в зоне СВО зафиксировали более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня

За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков

В зоне СВО зафиксировали более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6 331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений, — говорится в сообщении.

Всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин заявил, что «дело идет к завершению [украинского конфликта]».