Казань попала в рейтинг самых востребованных городов России для коротких путешествий

Казань, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и города Золотого кольца стали самыми востребованными направлениями для коротких путешествий в России, в том числе на майские праздники.

— Их преимущество — высокая концентрация туристских ресурсов на ограниченной территории: музеи, историческая среда, театры, выставки, гастрономия, прогулочные маршруты, событийная программа, развитая гостиничная и ресторанная инфраструктура, — рассказал ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.



Также Казань вошла в топ-5 городов для поездок на 9 мая.

Денис Петров