Россиян предупредили о схеме мошенничества с проверочным кодом Captcha

Схема становится все более распространенной, поскольку проверка Captcha обычно не вызывает у пользователей подозрений

Мошенники все активнее применяют схему с использованием кода Captcha для хищения пользовательских данных. Она становится все более распространенной, поскольку проверка Captcha обычно не вызывает у пользователей подозрений, сообщил в интервью ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Вместо стандартной процедуры, когда человек выбирает изображения или вводит символы, ему предлагается открыть дополнительное окно и разрешить запуск вредоносного ПО. После этого злоумышленники получают доступ к информации на устройстве.

— Человек попадает на сайт и видит окно, похожее на обычную проверку. Но вместо выбора картинок или ввода текста ему предлагают выполнить действия на устройстве: нажать определенные клавиши, открыть дополнительное окно и подтвердить запуск сомнительной программы. Формально это подается как проверка, но на деле пользователь сам запускает вредоносный код. После этого злоумышленники могут получить доступ к данным на устройстве: паролям, аккаунтам, банковской информации и другим персональным сведениям, — объяснил Шейкин.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить: настоящая Captcha никогда не требует выходить за пределы страницы, открывать новые окна, нажимать специальные комбинации клавиш или запускать что-либо на компьютере.

Напомним, недавно в прокуратуре Татарстана рассказали о схеме мошенничества при покупке льготных авиабилетов. Аферисты обычно представляются людьми, которые якобы не могут воспользоваться льготными билетами и готовы переоформить их на других пассажиров. В ходе общения они выманивают у жертв персональные данные и денежные средства.

