В Казани выявили 29 мигрантов, которые нарушили миграционный и трудовой законы

МВД по РТ провело проверку трех объектов, в работе которых принимают участие иностранные граждане

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по РТ проверили три объекта, где работают иностранные граждане: строящийся жилой комплекс, предприятие общественного питания и автосервис. В результате инспекционных мероприятий выявлено 34 нарушения миграционного законодательства.

Большая часть нарушений — 29 случаев — допущена самими иностранными работниками. Еще пять нарушений зафиксировано со стороны работодателей.

Среди выявленных нарушений преобладали факты незаконной трудовой деятельности, нарушения режима пребывания на территории России, а также случаи незаконного привлечения иностранцев к работе. Все иностранные граждане, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что за год из Татарстана выдворили больше 2,3 тыс. незаконных мигрантов.

Наталья Жирнова