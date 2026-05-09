81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне в Казани: парад на площади Тысячелетия
Сегодня, 9 мая, Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на площади Тысячелетия в Казани в 10:00 стартует парад, в котором примут участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр и ветераны боевых действий. Сразу после прохождения колонн зрителям покажут масштабный театрализованный эпилог. Там же, на площади Тысячелетия, до 18:00 будет работать выставка военной техники. Среди экспонатов и легендарные исторические образцы военной техники: танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ-100, плавающий танк ПТ-76, знаменитая «Катюша» БМ-13, и современные модели техники. Прямую трансляцию праздничных мероприятий, в том числе торжественного прохождения военнослужащих, ведет телеканал ТНВ.
