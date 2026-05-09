Снимки времен Великой Отечественной войны оживили с помощью ИИ

На них можно увидеть радостных солдат, советские танки и работу артиллерии

Фото: скриншот видео RT

RT с помощью искусственного интеллекта оживил архивные фотографии, сделанные в годы Великой Отечественной войны. На них можно увидеть радостных солдат, советские танки и работу артиллерии.

Ранее президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади в Москве поздравил россиян с Днем Победы. Он назвал его священным и главным праздником.

— Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас — дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа — то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений, — заявил Владимир Путин.

Денис Петров