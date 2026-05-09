День Победы в Казани завершился праздничным салютом

22:07, 09.05.2026

Чтобы горожане могли уехать после салюта, на трех остановках организовали дополнительную подачу автобусов

Фото: Артем Дергунов

День Победы в Казани завершился праздничным салютом. Он прогремел над акваторией Казанки.

  • Остановка «Цирк»: №22 и 89 в сторону улицы Батурина.
  • Остановка у Энергетического университета: №6, 10а, 15, 22, 47, 60, 62 и 89 к улице Декабристов.
  • Остановка «Молодежный центр»: №10, 10а, 22, 30, 47, 74 и 89 в сторону Кремлевской дамбы.
    Денис Петров

