«Стрела-Ак Барс» полетела ко второму чемпионству

Казанская команда стартовала в чемпионате страны с победы

Есть первая победа «Стрелы-Ак Барс» в чемпионате страны . Фото: предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

С бонусной победы — 31:7, за которую начисляют максимально возможные в регби 5 очков, начала сезон «Стрела-Ак Барс». Казанская команда обыграла в домашних стенах «Красный Яр». Теперь 17 мая казанским болельщикам предстоит понаблюдать за поединком с другой командой из Красноярска — «Енисеем-СТМ. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Матч 9 мая логично начался с минуты молчания, на которую команды вывели юные регбисты с портретами ушедших из жизни ветеранов войны. Необходимо отметить, что регби, как и, например, хоккей на траве, вид для нашей страны молодой, практикуемый с 1967 года, а потому фронтовиков в нем было мало по определению.

Ветер «выдул» из состава Мараиса

Противостояние «Стрелы-Ак Барс» с красноярским «Красным Яром» стало юбилейным, 20-м в истории команд. С 2020 года красноярцы выиграли 11 матчей, уступили в восьми и однажды сыграли вничью. Правда, ранее были еще матчи казанцев под названиями «Агроуниверситет» и «Стрела-Агро».

Игра началась при сильнейшем ветре, который «выдул» из состава ранее практически незаменимого Кобуса Мараиса. Заменивший его Питер Стинкамп, впрочем, был практически безупречен, за исключением одного игрового момента, который мы затем затронем. Начало игры было за гостями, занесшими и реализовавшими попытку. Попытка Рикерта Корффа и реализация Стинкампа, затем точный удар со штрафного привели к тому, что казанцы ушли на перерыв при минимальном преимуществе — 10:7.

После этого изменить счет команды могли в двух случаях. «Красный Яр» едва не воспользовался ошибкой Стинкампа при выбивании мяча, но тут вовремя подчистил Йоханнес Тромп. С другой стороны, Андрей Карзанов едва не приземлил в чужой зачетке мяч после передачи ногой. Но в итоге окончательный счет 31:7 установил Евгений Ткаченко, чью попытку реализовал Стинкамп. В концовке игры «стрелки» отбились от мощнейшего напора красноярцев, тем самым отстояв бонус за попытки и заработав 5 очков вместо 4. Хороший подарок себе и персонально полузащитнику «Стрелы» Степану Хохлову, как раз отмечавшему 28-й день рождения.



Йоханнес Тромп был в этой игре одним из незаметных героев. Реальное время / realnoevremya.ru

Юбилейная игра

В целом оба результативных действия оставили небольшой привкус сожаления. Если бы тот же Ткаченко занес подобную попытку в предыдущей игре с «Динамо», а в обороне «стрелки» отбились бы от навала «бело-голубых», как это случилось в поединке с красноярцами, то у нас в активе был бы не бонус за победу, а завоеванный Суперкубок. Но — и тут мы вынуждены мысленно вернуться к проигранному поединку за трофей с динамовцами — эта неудача складывалась из единичных провалов кого-либо из игроков казанской команды. То мы теряли мяч после неуместного в этой ситуации длинного поперечного паса в исполнении Франка Нодье, когда можно было просто отпасовать ближнему, то сыграли вперед, как было у Ткаченко, и потеряли шанс на попытку. То выбрали коридор в моменте, когда можно было реализовать штрафной. И искать счастья в пробитии послематчевых «пенальти».

В любом случае это очередное поражение от динамовцев, если вспомнить еще о проигрышах в «семерке», которые просто стали сыпаться один за другим. Тут вспомним опять же поражение в финале чемпионата прошлого года в регби-7, когда один неточный поперечный пас в атаке привел к перехвату от Лейтона Экстина, с решающей, «чемпионской» попыткой.

Празднуем очередную попытку. Реальное время / realnoevremya.ru

Смена позиций в «семерке»

Стартовая игра «Стрелы-Ак Барс» в чемпионате России пришлась на период, когда сыгранные матчи уже позволили болельщикам утолить игровой голод, накопившийся за зимнее межсезонье. Там еще и два тура в «семерку», и Суперкубок, и первый тур, который казанцы пропускали из-за отсутствия соперника. Необходимо сказать, что старт для полноправных триумфаторов прошлого сезона нельзя оценить на пять баллов. Два стартовых тура в регби-7 вообще оставили тревожное впечатление. В первом туре казанцы финишировали третьими, уступив в полуфинале «Динамо». Во втором туре проиграли и динамовцам, и Пензе, заняв четвертое место. В итоге решение вопросов в чемпионате по регби-7 будет оставлено на осень, когда пройдут третий и четвертый туры. Пока же на промежуточном этапе казанцы идут четвертыми, отставая от «Динамо» и тандема красноярцев — «Енисея-СТМ» и «Красного Яра». Это несколько удивительно с точки зрения динамики последних лет, когда казанцы конкурировали с Пензой, играющим только в «семерку» Питером и вклинившимся в число лидеров «Динамо», а Красноярск боролся только за медали в классическом регби.

Непривычно видеть вне лидирующего трио «Локомотив-Пензу» — по старту нынешнего сезона команда не производит впечатление той, что может на что-то претендовать. Необходимо сказать, что межсезонье серьезно изменило состав пензенцев, потерявших Потиханова и Рябова, перешедших в Казань, а также Кровякова, Малана и Нодье, вернувшихся в ту же Казань. Минус Подрезов и экс-казанец Джереми Джордаан, ушедшие в «Динамо», а также Крис Холлис, которых заменили незнакомые пока для широкого российского болельщика грузины, южноафриканцы и граждане Фиджи.

Если вспомнить, что Дмитрий Сухин в прошлом году вернулся в Красноярск и в субботнем матче противостоял «стрелкам» в составе «Красного Яра», как и южноафриканцы Руди ван Ройен и Стефан де Вит, то остается констатировать, что за три года чемпионский состав «Локомотива» изменился практические наполовину. Нынешний состав начал с 7:55 в противостоянии с «Динамо», что настораживает. В том числе и потому, что нынешние ветераны «Локомотива» Андрей Поливалов, Сергей Секисов, Сергей Янюшкин в 2013-м, универсиадском сезоне, играли в Казани за «Стрелу-Агро».

Омари Гриняев. Реальное время / realnoevremya.ru

Календарь чемпионата страны составлен так причудливо, что весь предстоящий месяц болельщики «стрелков» будут «маяться», наблюдая домашние матчи любимой команды. Уже 17 мая градус напряжения повысится, поскольку в гости к действующим чемпионам приедут фавориты российского регби XXI века — «Енисей-СТМ». А 30 мая казанцы будут иметь возможность взять реванш за поражение в Суперкубке у «Динамо». Не календарь, а именины сердца, с учетом того, что начало лета можно будет потратить на созерцание трансляций матчей предстоящего футбольного чемпионата мира.

