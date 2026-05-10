Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения детей и молодежи
Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения, которая будет реализовываться в детских садах, школах, колледжах и вузах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории, — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Среди ключевых направлений реализации концепции — повышение квалификации педагогов, разработка методических материалов, а также развитие исторических кружков и клубов. Планируется проведение различных мероприятий: конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов, проектных и исследовательских работ для молодежи. Обучающихся ждут мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках Отечества и участниках СВО.
План рассчитан на пять лет и будет включать регулярный мониторинг эффективности образовательных программ, а также активное привлечение специалистов Российского военно-исторического общества, общества «Знание» и других организаций.
В 2027 году планируется создание информационной платформы по историческому просвещению. Документ уже направлен в регионы для реализации.
