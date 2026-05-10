Раис Татарстана открыл в Рыбно-Слободском районе многофункциональный центр на 100 мест

Здесь под одной крышей будут располагаться дом культуры, библиотека, совет и исполком Анатышского сельского поселения

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл в Рыбно-Слободском районе многофункциональный центр на 100 мест. Здесь под одной крышей будут располагаться дом культуры, библиотека, совет и исполком Анатышского сельского поселения.

— Многофункциональный центр — важнейший элемент социальной инфраструктуры сельского поселения. Это очаг общественной жизни и комфортная среда для реализации программ местного самоуправления, — цитирует татарстанского лидера его пресс-служба.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Программа по строительству сельских многофункциональных центров была инициирована в 2011 году. К настоящему времени возведено 359 новых центров и капитально отремонтировано 375 сельских домов культуры. Минниханов выразил благодарность строителям за своевременное и качественное выполнение работ.



В Анатыше он также возложил цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, сегодня Минниханова ознакомили с ходом полевых работ в Рыбно-Слободском районе. На данный момент там отсеялись на 27%, рассказал его глава Радик Ислямов. Сотрудники работают в две смены.

Галия Гарифуллина