Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани
Кроме того, раис Татарстана пообщался с ветеранами специальной военной операции и рассказал о реализации проекта по строительству мемориальной зоны
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы в казанском парке Победы.
В парке маршем прошла рота Почетного караула Казанского гарнизона. Далее гости возложили цветы к Монументу Матерям и Вдовам погибших воинов, Монументу Советскому Солдату.
Кроме того, Рустам Минниханов пообщался с ветеранами специальной военной операции, рассказал о реализации проекта по строительству мемориальной зоны, посвященной участникам СВО, и возложил цветы к памятному камню.
Сегодня в Казани прошел парад Победы. Трансляцию вел телеканал ТНВ.
