Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани

11:33, 09.05.2026

Кроме того, раис Татарстана пообщался с ветеранами специальной военной операции и рассказал о реализации проекта по строительству мемориальной зоны

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы в казанском парке Победы.

В парке маршем прошла рота Почетного караула Казанского гарнизона. Далее гости возложили цветы к Монументу Матерям и Вдовам погибших воинов, Монументу Советскому Солдату.

Кроме того, Рустам Минниханов пообщался с ветеранами специальной военной операции, рассказал о реализации проекта по строительству мемориальной зоны, посвященной участникам СВО, и возложил цветы к памятному камню.

Сегодня в Казани прошел парад Победы. Трансляцию вел телеканал ТНВ.

Денис Петров

