Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с

Об этом жителей республики предупредили в РСЧС Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Днем 11 мая в Татарстане ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с. Об этом предупредили РСЧС Татарстана.

Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, напомнили жителям республики.

— Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112, — говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. По данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха составила +29,6 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 8 мая в Казани зафиксировали в 1996 году на метеостанции Казань. Он составлял +29,5 градуса.

Галия Гарифуллина