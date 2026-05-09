В акции «Бессмертный полк» в Казани принимают участие 130 тыс. человек
Шествие проходит по центральным улицам города
В акции «Бессмертный полк» в Казани принимают участие 130 тыс. человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.
— Вместе с Рустамом Миннихановым в «Бессмертном полку» идут 130 тысяч татарстанцев, — написала она в телеграм-канале.
В прошлом году «Бессмертный полк» в столице Татарстана собрал 150 тыс. человек.
Прямую трансляцию ведет телеканал ТНВ.
