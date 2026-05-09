На Красной площади стартовал парад Победы

Перед началом парада Владимир Путин пообщался с ветераном, находящимся на трибуне

Фото: скриншот трансляции

На Красной площади начался военный парад, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед ним президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами. На трибуне рядом с российским главой — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие иностранные лидеры.



Парад начался с торжественного выноса Почетным караулом флага Российской Федерации и боевого знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии под звуки легендарной песни «Священная война».

По Красной площади прошли представители всех видов и родов войск. Впервые в парадном строю шли военнослужащие войск беспилотных систем, а также солдаты и офицеры армии КНДР, принимавшие участие в боях в Курской области.

После пешей части парада в небе пролетели пилотажные группы «Кубинский бриллиант» на истребителях Су-30 и Миг-28 и строй из шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского флага.

Также были показаны кадры работы военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Денис Петров