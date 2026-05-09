«Мы заслужили возможность бороться за Кубок»: «Ак Барс» победоносно настроен на финал против «Локомотива»

До финала Кубка Гагарина — пара дней. В каком состоянии «Ак Барс» перед встречей с «Локо»?

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Уже в предстоящий понедельник «Ак Барс» начнет финальную серию в Кубке Гагарина против «Локомотива». Сегодня казанский клуб провел в «Татнефть Арене» заключительную тренировку перед отъездом в Ярославль. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Ак Барс» будет добираться до Ярославля на поезде, но Анвар Гатиятулин и игроки не видят в этом ничего критичного

На следующей неделе в КХЛ стартует главное событие всего сезона — финал Кубка Гагарина. Развязка плей-офф уже близка, и начнется она в предстоящий понедельник. Первые два матча пройдут в Ярославле, куда «Ак Барс» будет добираться с определенными сложностями. Все дело в том, что аэропорт Ярославля в последнюю неделю периодически сталкивался с планом «Ковер» из-за беспилотной опасности. Ночью 7 мая из города не смог улететь «Авангард», который вынужденно отправился на автобусе в Москву, а уже оттуда, из Шереметьево, добрался до Омска.

Минувшей ночью аэропорт Ярославля снова был закрыт из-за атаки беспилотников и возобновил свою деятельность утром 9 мая. Дабы исключить все варианты форс-мажора и вовремя прибыть к игре, «Ак Барс» решил добираться до Ярославля поездом. Да, дольше, чем на самолете, но зато практично и безопасно.

— Есть обстоятельства, при которых приняли решение ехать на поезде. Вечером садимся — утром будем в Ярославле. Днем запланирована тренировка, дальше тоже все по графику, — оптимистично заявил Анвар Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» на открытой тренировке «Ак Барса».

К слову, хоккеистов путешествие по железной дороге тоже не пугает. Как сообщил Григорий Денисенко в беседе с журналистами, у команды будет отдельный вагон, так что никаких эксцессов и неудобств по пути быть не должно.

— Отдельный вагон, прямой до Ярославля. Поедим, выспимся, будем готовы, потренируемся и выйдем на игру, — сказал Денисенко.

«Ак Барс» вновь пригласил болельщиков на тренировку. Так сказать, на удачу перед финалом

Сегодняшняя открытая тренировка «Ак Барса» проходила под внимательным взором болельщиков. Это уже не первый случай, когда казанский клуб по ходу плей-офф приглашает всех желающих понаблюдать за работой хоккеистов. Подобная акция для фанатов была проведена «Ак Барсом» в преддверии серии с минским «Динамо» во втором раунде, перед противостоянием с «Металлургом» в полуфинале. Видимо, «на фарт» медиаслужба казанцев решила организовать встречу с болельщиками и перед финалом.

Анвар Гатиятулин визиты фанатов на тренировки «Ак Барса» только поощряет. Поддержка на трибунах мотивирует хоккеистов работать усерднее, да и игрокам не помешает зарядиться положительными эмоциями перед финалом.

— Поддержка болельщиков всегда дает дополнительные эмоции и энергию. Перед серией с Магнитогорском мы в тренерском штабе даже шутили — может, каждую тренировку так делать? Хорошая атмосфера, и видно, что ребята серьезно относятся к подготовке, — отметил Анвар Гатиятулин.

взято с сайта ak-bars.ru

— Конечно, всегда приятно тренироваться при болельщиках, спасибо им огромное, что они приходят и болеют за нас. Будем стараться радовать их, — добавил нападающий Григорий Денисенко.

Спустя 17 лет «Ак Барс» и «Локомотив» снова играют в финале Кубка Гагарина

Символично, что с «Локомотивом» «Ак Барс» встречался в финале первого розыгрыша Кубка Гагарина. В 2009 году казанцы победили ярославцев в серии из семи матчей со счетом 4:3. Спустя семнадцать лет клубы вновь поборются за самый престижный трофей в КХЛ.

Много говорить о том, насколько ярославский клуб — серьезный соперник для казанцев, довольно глупо. Стоит лишь упомянуть, что это действующий обладатель Кубка Гагарина, сумевший каким-то невероятным образом перевернуть серию с омским «Авангардом» в полуфинале. По ходу противостояния с «ястребами» «Локомотив» уступал со счетом 1-3 после четырех матчей, а в шестой игре за 30 секунд до конца основного времени «горел» со счетом 0:2. Однако дубль Максима Шалунова перевел встречу в овертайм, в котором победный бросок оформил защитник Рушан Рафиков.

взято с сайта ak-bars.ru

Седьмой матч в Ярославле сопровождался также «голливудским сценарием». «Локомотив» проигрывал со счетом 1:3, а потом изменил ход игры на 180 градусов и совершил камбэк (3:3). Во втором овертайме решающий гол забил нападающий Максим Березкин.

У «Локомотива» есть ДНК чемпиона, а у руля команды стоит наставник, который является одним из немногих в мире среди тренеров, кто брал как Кубок Стэнли в НХЛ, так и Кубок Гагарина в КХЛ. Разумеется, речь идет о Бобе Хартли.

В составе ярославцев множество опытных мастеров, которые знают вкус больших побед и того, как они достигаются. «Ак Барс» ждет, безусловно, сложная битва с клубом, который последние три года стабильно доходит до финала Кубка Гагарина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анвар Гатиятулин с трепетом ожидает старта баталии с «Локомотивом». Ведь в его тренерской карьере это первый финал. Наставник казанцев очень вырос как специалист за последний год, а «Ак Барс» в своей текущей форме напоминает команду Зинэтулы Билялетдинова, которая в 2023 году тоже дошла до финала, заметно прибавляя от раунда к раунду.

Правда, тогда «Ак Барс» обладателем Кубка Гагарина стать не сумел, уступив в финале ЦСКА (3-4). В этом сезоне Анвар Гатиятулин может вернуть трофей в столицу Татарстана впервые с 2018 года. По Кубку Гагарина в Казани болельщики успели очень соскучиться.

— Если серьезно, мы прошли длинный путь, заслужили возможность бороться за цель, к которой шли, — подытожил Анвар Гатиятулин.