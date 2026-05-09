Марат Ахметов: «Сегодня, когда решается судьба нашей большой страны, значение этого дня становится еще больше»

На Архангельском кладбище в Казани почтили память погибших в Великой Отечественной войне

На Архангельском кладбище в Казани возложили венки и цветы к монументу «Воин» и памятному знаку воинам-интернационалистам, умершим в госпиталях столицы Татарстана во время войны. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

— Сегодня, когда решается судьба нашей большой страны, значение этого дня становится еще больше. Единение всех народов, как одной большой семьи, ради защиты Отечества, его государства, его территориальной целостности очень важно сегодня, — заявил исполняющий обязанности председателя Государственного совета Марат Ахметов. — Подобные мероприятия играют большую роль в патриотическом воспитании будущего поколения, чтобы молодежь знала, какой ценой и кто им принес эту Победу, и насколько высока цена мирной жизни. Поздравляю всех татарстанцев с Днем Великой Победы.

Депутат Государственного Совета, член фракции КПРФ Фадбир Сафин заявил, что этот праздник с каждым днем, с каждым годом приобретает особую ценность: «Во-первых, мы начинаем глубже понимать значение Великой Победы. А сегодня, когда мы снова стоим на защите интересов нашей страны, нам надо всем сплотиться, быть вместе, верить, что Победа будет за нами».

В 10:00 на площади Тысячелетия в Казани стартует парад, в котором примут участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр и ветераны боевых действий. Прямую трансляцию праздничных мероприятий ведет телеканал ТНВ.

Денис Петров