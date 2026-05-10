В Казани простились с генералом Ренатом Тимерзяновым

В Казани сегодня простились с помощником премьер-министра Татарстана по СВО, бывшим федеральным инспектором по РТ, генералом Ренатом Тимерзяновым. Открыл церемонию раис республики Рустам Минниханов.

— Ренат Закиевич всю свою жизнь служил нашей республике и нашей стране. Где бы он ни служил — он был примером для всех. Я считаю, что он — образец того, каким и должен быть милиционер, а сегодня — полицейский. Я знал его многие годы, когда он работал на разных должностях... Это большая утрата для всех. Искренне соболезную всем близким, коллегам, друзьям. Пусть земля будет ему пухом. Мы всегда будем его помнить — как образец служения республике и своему Отечеству, — передает пресс-служба татарстанского лидера его слова.

Вся жизнь Тимерзянова была служением, подчеркнул руководитель администрации раиса Асгат Сафаров.

— Он всегда считал, что враг должен быть уничтожен и никак иначе. Благодаря такой личности, как Ренат Закиевич, нашей команде в то время удалось разобраться и с группировками, и с бандами. Чего это стоило, знаем, наверное, только я и те люди, которые были близки с ним в то время. Это были сутки на работе, бессонные ночи, постоянный стресс, конечно, это не могло не сказаться на его здоровье, — добавил он.



Ренат Закиевич Тимерзянов скончался 8 мая на 72-м году жизни. «В сложные 90-е годы, когда страна переживала непростые испытания, при непосредственном участии Р.З. Тимерзянова в республике была создана и внедрена уникальная система противодействия организованной преступности. Благодаря его профессионализму и личной смелости были защищены права граждан и предпринимателей, возбуждены сотни уголовных дел, а десятки лидеров преступных группировок предстали перед судом», — говорилось в некрологе, который подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, и. о. председателя Госсовета Марат Ахметов, почетный спикер парламента Фарид Мухаметшин, глава администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров и руководители силовых ведомств.

Галия Гарифуллина