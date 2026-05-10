В Казани простились с генералом Ренатом Тимерзяновым
В Казани сегодня простились с помощником премьер-министра Татарстана по СВО, бывшим федеральным инспектором по РТ, генералом Ренатом Тимерзяновым. Открыл церемонию раис республики Рустам Минниханов.
— Ренат Закиевич всю свою жизнь служил нашей республике и нашей стране. Где бы он ни служил — он был примером для всех. Я считаю, что он — образец того, каким и должен быть милиционер, а сегодня — полицейский. Я знал его многие годы, когда он работал на разных должностях... Это большая утрата для всех. Искренне соболезную всем близким, коллегам, друзьям. Пусть земля будет ему пухом. Мы всегда будем его помнить — как образец служения республике и своему Отечеству, — передает пресс-служба татарстанского лидера его слова.
Вся жизнь Тимерзянова была служением, подчеркнул руководитель администрации раиса Асгат Сафаров.
— Он всегда считал, что враг должен быть уничтожен и никак иначе. Благодаря такой личности, как Ренат Закиевич, нашей команде в то время удалось разобраться и с группировками, и с бандами. Чего это стоило, знаем, наверное, только я и те люди, которые были близки с ним в то время. Это были сутки на работе, бессонные ночи, постоянный стресс, конечно, это не могло не сказаться на его здоровье, — добавил он.
Ренат Закиевич Тимерзянов скончался 8 мая на 72-м году жизни. «В сложные 90-е годы, когда страна переживала непростые испытания, при непосредственном участии Р.З. Тимерзянова в республике была создана и внедрена уникальная система противодействия организованной преступности. Благодаря его профессионализму и личной смелости были защищены права граждан и предпринимателей, возбуждены сотни уголовных дел, а десятки лидеров преступных группировок предстали перед судом», — говорилось в некрологе, который подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, и. о. председателя Госсовета Марат Ахметов, почетный спикер парламента Фарид Мухаметшин, глава администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров и руководители силовых ведомств.
Справка
Ренат Тимерзянов родился 5 января 1955 года в селе Татарские Карамалы Сармановского района Татарской АССР.
В 1973 году окончил Башкирский республиканский техникум физкультуры, в 1984-м — Московский филиал юридического заочного обучения МВД СССР, в 1990-м — Академию МВД СССР.
В 1973—1974 гг. работал учителем Биляр-Озерской средней школы Октябрьского района Татарской АССР. В 1974—1976 гг. проходил службу в Вооруженных силах.
В 1977 г. — учитель Тюрнясевской средней школы Октябрьского района Татарской АССР.
В 1977—1978 гг. — инструктор-методист по спорту Нурлатского управления разведочного бурения Татарской АССР.
В 1978—1983 гг. — участковый инспектор, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР.
В 1983—1988 гг. — заместитель начальника, начальник ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР.
В 1990—1991 гг. — начальник отдела по воспитательной работе Управления по работе с личным составом МВД ТАССР.
В 1991—1994 гг. — начальник отдела профилактики и организации работы участковых инспекторов милиции, ИДН и молодежи службы общественной безопасности МВД ТАССР.
В 1994—1997 гг. — служба в Управлении специальной службы милиции при МВД РТ.
В 1997—1998 гг. — начальник Управления по охране объектов органов власти РТ при МВД РТ.
В 1998—2011 гг. — первый заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан, начальник криминальной милиции МВД РТ.
В 2011—2013 гг. — начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В 2013—2020 гг. — главный федеральный инспектор по РТ.
