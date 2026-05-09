Владимир Путин: дело идет к завершению украинского конфликта
Главные заявления президента России после мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин после ряда мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада Победы и встречи с иностранными лидерами, пообщался с журналистами. Приводим главные заявления российского лидера:
- Минобороны России пока не докладывало о провокациях с украинской стороны во время праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.
- Техники на параде Победы не было не только по соображениям безопасности, но и с целью сосредоточить внимание на проведении СВО.
- При попытках сорвать 9 Мая РФ нанесла бы ответный удар по Киеву.
- Россия обсуждала с КНР, Индией, США и другими странами последствия возможных атак Киева на 9 Мая и ответных ударов России.
- Инициатива президента США Дональда Трампа о перемирии 9—11 мая — это оправданное предложение, носящее ярко выраженный гуманитарный характер.
- Россия еще до предложения американского президента направляла Украине предложение об обмене военнопленными. Пока предложений не поступало, но Россия передавала Украине список из 500 украинских военнопленных — пока Киев «сошел с радаров».
- Планы Армении присоединиться к ЕС «требуют особого рассмотрения». Путин предложил провести в республике референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
- Для России 9 Мая «не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах», а святой день.
- США искренне стремятся к урегулированию, но это прежде всего дело России и Украины.
- Дело идет к завершению украинского конфликта.
- Переговорщиком от ЕС с Москвой мог быть Герхард Шредер.
- России нужно сделать так, чтобы ей никто не угрожал.
- Чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад СССР в победу над нацизмом.
- Запад рассчитывал на крах России в течение шести месяцев в 2022 году.
- Руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать».
