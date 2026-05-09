Полевая кухня, вкусная каша и песни военных лет: сеть «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет с Днем Победы

Более 200 казанцев и гостей столицы посетили полевую кухню сети «ТАИФ-НК АЗС» 9 мая 2026 года

Фото: Арсений Фавстрицкий

С самого утра в честь Дня Победы на АЗС №102 сети «ТАИФ-НК АЗС», что на ул. Ершова, играла музыка военных лет и разносились ароматы настоящей армейской каши из полевой кухни. На самой станции посетителей встречал персонал в форме военных лет.

— Сеть «ТАИФ-НК АЗС» по сложившейся доброй традиции ежегодно в честь праздника Великой Победы проводит акцию с выездной полевой кухней. На нашей АЗС можно не только заправиться качественным топливом, поступающим напрямую от производителя, но и попробовать вкусную солдатскую кашу с мясом и горячим чаем, — рассказал журналисту «Реального времени» заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Одними из первых пришла семья Хасановых. Как рассказала мама — Эльмира Хасанова, утро у них вышло насыщенным, а впереди еще много планов:

— Мы сегодня уже сходили, возложили цветы к памятнику Неизвестному Солдату. Идем на парад, потом прогуляемся по городу. Хотим рассказать о тех тяжелых годах детям. День Победы — очень важный день не только для нас — для всех людей. Очень важно помнить. И не только 9 мая, а всегда чтить память наших героев — прадедов и прабабушек, которые сражались за нашу свободу. Молимся о том, чтобы мирное небо было всегда над нашими головами. Ценим свободу, ценим нашу жизнь, что они нам подарили. Хотим, чтобы дети тоже помнили и ценили. Здесь оказались не случайно: уже второй год приходим на АЗС сети «ТАИФ-НК». Шли из парка Горького и обязательно решили зайти — покушать кашу из полевой кухни, подкрепиться.

Желающие могли попробовать собрать и разобрать ММГ (макет массогабаритный — точная копия, не действующая, — прим. ред.) автомата Калашникова, примерить головные уборы военных лет, сфотографироваться за рулем первого послевоенного советского внедорожника — ГАЗ-69.

Вкусную, наваристую гречневую кашу и чай из полевой кухни можно было попробовать уже с 10 утра. Бурю аплодисментов заслуженно получил удобно устроившийся на крыле ретромобиля юный гармонист.

По самым скромным подсчетам, полевую кухню «ТАИФ-НК АЗС» за несколько часов посетило более 200 человек: и те, кто приехал заправиться топливом, и те, кто с портретами в руках шел, чтобы присоединиться к акции «Бессмертный полк».

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Полевая кухня и сам праздник надолго запомнятся жителям и гостям Казани. Сотрудники «ТАИФ-НК АЗС» постарались для этого сделать все возможное.

