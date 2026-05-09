Дмитрий Песков: «Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада Победы 9 мая в Москве.

— Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, скорее, его большая беда, а нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться Днем Победы, — заявил пресс-секретарь президента в беседе с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Россией и Украиной с 9 по 11 мая. По его словам, это решение может стать первым шагом к полному завершению конфликта.

