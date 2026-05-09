Акция «Бессмертный полк» в Казани
Прямую трансляцию ведет телеканал ТНВ
Сегодня, в день 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Казани пройдет акция «Бессмертный полк». Шествие в столице Татарстана состоится очно, в остальных городах республики оно будет заочным. Шествие начнется в 15:00 с улицы Карла Маркса. Маршрут движения будет прежним, что и в прошлые годы, и начнется от площади Свободы. Присоединиться к шествию с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, мог каждый горожанин. Прямую трансляцию «Бессмертного полка» ведет телеканал ТНВ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».