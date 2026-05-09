Рустам Минниханов: «Мы гордимся вкладом республики в общую Победу»

Раис республики поздравил татарстанцев с Днем Победы

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что этот «праздник олицетворяет собой мужество, единство и несгибаемую волю нашего многонационального народа и занимает особое место в жизни каждого из нас, вызывает самые трепетные чувства».

— День Победы напоминает нам о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю наших предков, истории героического преодоления и торжестве силы духа. Мы безмерно благодарны поколению победителей, решительно и самоотверженно отстоявшему свободу и независимость Родины, — сообщил глава республики.

Он напомнил, что из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек.

— Мы гордимся вкладом республики в общую Победу: казанские заводы выпускали боевую технику, предприятия поставляли вооружение и обмундирование, а труженики села обеспечивали фронт продовольствием. В эти годы вся страна жила одной целью — приблизить Победу. Наша задача — твердо стоять на страже исторической правды о войне, передавать из поколения в поколение память о героических свершениях ветеранов. Год воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан — хороший повод еще раз выразить безграничное уважение к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, окружить вниманием и заботой ныне живущих свидетелей и участников тех событий, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Сейчас, отметил раис Татарстана, «ответственность за судьбу Российской Федерации, ее безопасность и суверенитет приняли на себя новые поколения защитников Отечества: «Участники специальной военной операции, как и их предки, честно выполняют воинский долг, демонстрируя высокий профессионализм и образец подлинного патриотизма. Вся республика поддерживает наших военнослужащих и их семьи, объединившись ради достижения общей цели».

По его словам, объявленный президентом России Владимиром Путиным Год единства народов России подчеркивает важность сплоченности многонационального российского общества в наше непростое время: «В единстве и гражданском согласии — залог новой Победы».

Отдельно раис Татарстана обратился к ветеранам: «Мы гордимся и восхищаемся вашим подвигом! Ваша верность долгу, преданность Отчизне, любовь к родной земле — наш главный нравственный ориентир. Пусть ваши сердца всегда будут согреты теплом и заботой близких, а жизнь будет наполнена радостью и душевным комфортом».

Денис Петров