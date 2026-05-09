Владимир Путин: залог успеха России — моральная сила и способность одолеть любые испытания

Президент России поздравил россиян с Днем Победы и назвал его священным и главным праздником

Президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади в Москве поздравил россиян с Днем Победы. Он назвал его священным и главным праздником.

— Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас — дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа — то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений, — заявил Владимир Путин.

Президент России напомнил, что для захвата Советского Союза были собраны силы по всей Европе: «Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли всё. Кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей».

— Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед, — отметил Владимир Путин.

По его словам, как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители.

— Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать всё. Одолеть любые испытания! У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело — правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! — заключил президент России.

Денис Петров