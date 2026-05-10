В Иране объявили о новых мерах по противостоянию США и Израилю

Аятолла Моджтаба Хаменеи рассказал о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

— Хаменеи <…> объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам, — сказано в сообщении.

Командующий Центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предоставил ему доклад о состоянии армии. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером. В нем говорится об отличной оборонительной и наступательной готовности, наличии стратегических планов, а также всех необходимых вооружений и снаряжения.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Ирана не будут пропускать через Ормузский пролив суда страны, которые присоединятся к санкционной политике США. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

