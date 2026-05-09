В Казани зафиксировали новый температурный максимум

Накануне максимальная температура воздуха составила +29,6 градуса — предыдущий рекорд, который составил +29,5 градуса, зарегистрировали 30 лет назад

В Казани зафиксировали новый температурный рекорд 8 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Накануне, по данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха составила +29,6 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 8 мая в Казани зафиксировали в 1996 году на метеостанции Казань. Он составлял +29,5 градуса.

Сегодня аномальная жара сменилась похолоданием — максимальная температура воздуха днем 9 мая составила порядка +16 градусов. МЧС предупредило о заморозках до -5 градусов в Татарстане. Низкие температуры ожидаются ночью и утром 10 и 11 мая.

Денис Петров